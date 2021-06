Kiedy Senat zajmie się wyborem RPO? Znamy termin

"Wszyscy dobrze znamy kandydatkę, nie trzeba długiego namysłu" - napisał na Twitterze szef klubu senackiego KO, Marcin Bosacki.

"W wypadku jej odrzucenia chcemy dać Sejmowi czas na wybór kandydata przed końcem kadencji A. Bodnara 15 lipca - wyjaśnił. "Te argumenty przeważyły" - dodał.

Sejm powołał we wtorek zgłoszoną przez PiS, senator niezależną Lidię Staroń na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Aby mogła objąć stanowisko, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Za kandydaturą Staroń opowiedziało się 231 posłów, a jej kontrkandydata prof. Marcina Wiącka poparło 222 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 228 głosów.

Wybór RPO jest konieczny, ponieważ we wrześniu zeszłego roku upłynęła 5-letnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Wtorkowe głosowanie w Sejmie to piąty raz kiedy przystąpiono w ostatnich miesiącach w parlamencie do wyboru następcy Bodnara. RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika, Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę.



Zgodnie z ustawą o RPO mimo upływu kadencji Bodnar nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca.

