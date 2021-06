Według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na tym obszarze temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. Miejscami osiągać będzie do 34 stopni C. W nocy natomiast termometry wskazywać mogą nawet 20-21 stopni C. Wydane w czwartek alerty będą obowiązywać do poniedziałku, 21 czerwca. Zgodnie z prognozą zagrożeń w następnych dniach obejmą kolejne województwa w kraju.