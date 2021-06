Cyberataki. Przedsiębiorcy ostrzegają: przez koronawirusa ryzyko jest większe

- Najważniejsze jest budowanie świadomości społecznej, budowanie od najmłodszych lat od szkoły podstawowej zestawu zachowań opartych o świadomość zagrożeń i metod stosowanych przez przestępców w cyberprzestrzeni - mówi Grzegorz Małecki, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, były szef Agencji Wywiadu.

Jak pokazują badania 39 proc. Polaków nie zmienia regularnie hasła do bankowości internetowej a ponad połowa stosuje te same hasła do różnych kont internetowych.

ZOBACZ: Pentagon: Ostatnie wielkie cyberataki na amerykańskie instytucje i firmy to akt wojny

- Przeciętny człowiek oszczędza na cyberbezpieczeństwie, niestety zdarza się, że na komputerze nie mamy zainstalowanych żadnych programów poprawiających bezpieczeństwo. Można powiedzieć, że zapraszamy takich przestępców do naszego świata - mówi "Raportowi" policjant operacyjny z KGP.

Możemy się przed tym chronić, zmieniajmy hasła dostępu, korzystajmy z programów antywirusowych, chrońmy dane wrażliwe i w końcu nie otwierajmy wiadomości od nieznanych nadawców.

prz/"Raport" Polsat News