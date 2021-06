Młody mężczyzna pobił pasażera autobusu w Bydgoszczy, który upomniał go o konieczności noszenia maseczki w komunikacji publicznej. Nastolatek ignorował prośby mężczyzny, a gdy autobus zatrzymał się na przystanku, mężczyzna pobił go i uciekł. Policja publikuje wizerunek sprawcy.

Do sytuacji doszło w autobusie miejskim linii 71 w Bydgoszczy. Młody mężczyzna w wieku około 19-20 lat nie miał założonej maseczki.

Poszukiwanie sprawcy

Jeden z pasażerów zwrócił mu na to uwagę. Nastolatek ignorował prośby. Po tym jak autobus zatrzymał się na przystanku przy ulicy Focha a Garbary, nastolatek zaatakował zwracającego mu uwagę mężczyznę i pobił go.

- Sprawca zagroził pokrzywdzonemu, że jeżeli zadzwoni na policję i zgłosi ten fakt to po prostu pozbawi go życia, tutaj pokrzywdzony akurat przestraszył się tych gróźb, nie zgłosił tego na policję natomiast przedstawił nam później tę całą sytuację. Policjanci z bydgoskiego Błonia prowadzą postępowanie w kierunku uszkodzenia ciała i gróźb karalnych i za te przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch - wyjaśniał kom. Przemysław Słomski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Następnie młody mężczyzna oddalił się. Policja prosi o pomoc w identyfikacji podejrzewanego. "Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę, bądź posiadają jakiekolwiek informacje o osobach mogących mieć związek z przestępstwem, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami" - apelują funkcjonariusze.

"Osoby, które rozpoznają mężczyznę lub mogą pomóc w ustaleniu jego tożsamości, proszone są o kontakt osobisty z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie przy ul. Broniewskiego 12 lub telefoniczny całodobowo pod numerami 47-751-13-59 oraz 112 powołując się na III Kr-1050/21" - przekazała policja.

