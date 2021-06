Zamieszki w Berlinie. Rannych 60 policjantów

Według wstępnych ocen władz, około 200 zakapturzonych mężczyzn zaatakowało w godzinach rannych policjantów, rzucając kamieniami m.in. z dachów budynków. W trzech miejscach na Rigaer Strasse ustawiono i podpalono barykady. Pobliskie tory tramwajowe zostały zablokowane odpadami wielkogabarytowymi.

"Berlińska policja stawi czoła przemocy"

Policja gasiła pożary armatką wodną, a barykady usuwała przy pomocy opancerzonego pojazdu. Funkcjonariusze sprawdzali okoliczne dachy, aby upewnić się, że nie są na nich składowane kamienie - pisze dziennik "Die Welt".

Benjamin Jendro, rzecznik związku zawodowego policjantów, oświadczył w komunikacie prasowym: "Obecne akty przemocy pokazują bardzo wyraźnie, dlaczego inspekcja mająca na celu ocenę bezpieczeństwa pożarowego na Rigaer 94 musi być zabezpieczona tysiącami policjantów (...). Takie akty przemocy nie mają żadnego uzasadnienia i oczekujemy, że wszyscy przedstawiciele państwa konstytucyjnego zajmą jasne stanowisko wobec ekstremistów. Berlińska policja w każdym przypadku stawi (przemocy) czoła w sposób profesjonalny i stanowczy".

Lewicowi ekstremiści okupujący dom "Rigaer 94" od dawna zgłaszają sprzeciw wobec kontroli przeciwpożarowej. Oskarżają właściciela i policję o chęć szturmu na dom i zniszczenie wyposażenia, aby następnie ogłosić, że nie nadaje się do zamieszkania, co doprowadzi do usunięcia mieszkańców. Szef resortu spraw wewnętrznych Berlina Andreas Geisel wielokrotnie podkreślał, że nie chodzi o eksmisję.

Dom-symbol lewicowej sceny

Dom jest jednym z ostatnich symboli lewicowej sceny ekstremistycznej w Berlinie. Aktywiści często wycofują się do tego budynku po atakach na policjantów na ulicy. "Większość mieszkań jest wynajmowana. Jednak nie jest jasne, kto teraz tam mieszka. Właścicielowi domu, policji i odpowiednim władzom od dawna odmawia się wejścia" - pisze w środę "Die Welt".

Przed laty w kompleksie budynków udokumentowano liczne braki w ochronie przeciwpożarowej, takie jak brak dróg ewakuacyjnych, wadliwe przewody elektryczne i bariery na klatkach schodowych.

Pod koniec ubiegłego tygodnia doszło do aktów wandalizmu i uszkodzenia mienia w dzielnicy Berlinie-Mitte po zapowiedzianej eksmisji lewicowego projektu autonomicznej przyczepy kempingowej "Koepi 137" przy Koepenicker Strasse. W piątek wieczorem w bezpośrednim sąsiedztwie wybito szyby w sklepach i bankach, budynki pomazano farbą.

