Sejm powołał we wtorek zgłoszoną przez PiS, senator niezależną Lidię Staroń na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Aby mogła objąć stanowisko, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Za kandydaturą Staroń opowiedziało się 231 posłów, a jej kontrkandydata prof. Marcina Wiącka poparło 222 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 228 głosów.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował, że decyzja dotycząca terminu głosowania RPO zapadnie w czwartek. Jak dodał są trzy możliwości głosowania: w piątek, około 30 czerwca lub około 14 lipca.

"Z czystym sumieniem popieram Lidię Staroń"

Senator Porozumienia, członek klubu PiS Tadeusz Kopeć powiedział,, że będzie głosował za Lidią Staroń. "Ja się nad niczym nie zastanawiam, z czystym sercem, sumieniem popieram Lidię Staroń na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich" - powiedział Tadeusz Kopeć.

Senator Porozumienia wyraził obawy, że jeśli Staroń nie zostanie wybrana, wówczas żaden z kandydatów nie zostanie wybrany na RPO w tej kadencji parlamentu. "Ten klincz będzie się tylko pogłębiał" - ocenił Kopeć.

W sejmie Porozumienie poparło Marcina Wiącka

Senator Porozumienia dodał, że będzie także namawiał członków klubu KO do zagłosowania za Staroń. "Mało tego staram się przekonać byłe koleżanki i kolegów senator Staroń z KO, żeby nie wpisywali się w partyjne rozkazy posłów, którzy nie popierają tej kandydatury tylko dlatego, że została zgłoszona przez PiS" - dodał Kopeć.

Posłowie PiS poparli we wtorkowych głosowaniach Lidię Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich, natomiast prawie wszyscy politycy Porozumienia zagłosowali za kandydaturą Marcina Wiącka. Za kandydaturą Wiącka zagłosowali spośród Porozumienia: Stanisław Bukowiec, Jarosław Gowin, Andrzej Gut-Mostowy, Iwona Michałek, Marcin Ociepa, Wojciech Murdzek, Grzegorz Piechowiak, Magdalena Sroka, Michał Wypij. Za kandydaturą Wiącka była także Monika Pawłowska, która jest członkiem Porozumienia, ale nie należy do klubu PiS oraz Andrzej Sośnierz, który jest członkiem Porozumienia, ale należy do koła Polskie Sprawy.

Zarząd Porozumienia podjął również w ubiegłym tygodniu uchwałę w sprawie poparcia innego kandydata - prof. Marcina Wiącka, który nie zyskał jednak poparcia większości bezwzględnej posłów.

Adam Bodnar ustąpi ze stanowiska w połowie Lipca

Wybór RPO jest konieczny, ponieważ we wrześniu zeszłego roku upłynęła 5-letnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Wtorkowe głosowanie w Sejmie to piąty raz kiedy przystąpiono w ostatnich miesiącach w parlamencie do wyboru następcy Bodnara. RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika, Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę.

Zgodnie z ustawą o RPO mimo upływu kadencji Bodnar nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca.

