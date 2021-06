#wokukamery #przestrogawideo W #Płońsk.u doszło do zderzenia 3 aut. 3 osoby trafiły do szpitala. Zniszczone zostały 3 pojazdy. Nagranie prezentujemy ku przestrodze 🛑 Wideo z monitoringu, to doskonały przykład na to, że chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii na drodze❗️ pic.twitter.com/FM2dYxEapZ