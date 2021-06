Znaleziono wrak bombowca, który zaginął 80 lat temu

Bombowiec Vickers Wellington został zestrzelony nad Holandią przez niemiecki myśliwiec 23 czerwca 1941 roku; maszyna wracała z nocnego nalotu na Bremę. Z sześcioosobowej załogi uratował się jeden lotnik, który dostał się do niewoli.

Los pięciu pozostałych członków załogi był dotąd nieznany, uznawano, że zginęli w pożarze maszyny - przypomina czeska agencja CTK.

Ambassador K. Sequensová visited on June 3, 2021, the Dutch Nieuwe Niedorp, where work began on recovery an RAF bomber shot down on June 23, 1941 with the remains of 5 members of the Czech crew. See also:https://t.co/nOMnbKgmhs pic.twitter.com/BCgmdnolic