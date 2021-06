Koszalin. Sąd zdecydował o losach dziecka zostawionego w oknie życia

Sąd rodzinny zdecydował, że dziecko, które w poniedziałek matka pozostawiła w oknie życia, wraca do rodzinnego domu – powiedział w środę rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Koszalinie Sławomir Przykucki.

Alarm w oknie życia na parterze Domu Samotnej Matki w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) rozległ się w poniedziałek o godz. 11.02. Siostry ze Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej znalazły w oknie niemowlę. Badanie lekarskie potwierdziło, że dziewczynka jest zdrowa i ma ok. półtora miesiąca.

Dziecko z okna życia wraca do rodziny

Dziecko zostało przekazane do tymczasowej rodziny zastępczej pełniącej rolę pogotowia opiekuńczego, u której miało pozostać w oczekiwaniu na adopcję. Jednak już we wtorek zgłosił się ojciec dziewczynki, by ją odzyskać. Sprawą zajął się sąd rodzinny.

ZOBACZ: Posłanka Lewicy: powinno się umożliwić parom jednopłciowym adopcję dzieci

- Z ustaleń sądu wynikało, że oddanie dziecka do okna życia było wyłączną i nie do końca przemyślaną decyzją jego matki. Nie wiedział o niej ojciec dziewczynki. Sąd zlecił sporządzenie kuratorowi wywiadu środowiskowego i po jego uzyskaniu w środę podjął decyzję, że dziecko wraca do domu rodzinnego – powiedział sędzia Przykucki.

Rodzina może liczyć na wsparcie bliskich

Dodał, że sąd wziął pod uwagę to, że rodzina może liczyć na wsparcie bliskich. - Istotne jest to, by podobna sytuacja już się nie wydarzyła. Dla sądu najważniejsze było dobro dziecka – mówił rzecznik Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Zaznaczył, że tego typu decyzje sąd wydaje w trybie natychmiastowej wykonalności.

Okno życia przy koszalińskim Domu Samotnej Matki funkcjonuje od 2009 r. Niedawno uruchomione zostało po ponadrocznej przerwie spowodowanej remontem placówki. To było trzecie dziecko znalezione w tym oknie życia. W 2016 r. pozostawiono tam chłopca, w 2018 r. dziewczynkę. Tych dwoje trafiło do adopcji

WIDEO - Kierowca TIR-a wywalczył 62 tys. zł dodatku za spanie w kabinie. Teraz jest bankrutem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/PAP