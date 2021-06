- Nie ma jednego pewnego źródła danych, to jest około kilkadziesiąt tysięcy ataków rocznie. Dotyczy to ogółu ofiar, to są zarówno podmioty prawne, osoby fizyczne, ale też firmy - mówi o skali problemu Krzysztof Dyki, prezes zarządu ComCERT Grupa Asseco.

O problemie mówi się głośno od kilku dni, ale przecież istnieje on znacznie dłużej. Na cyberataki narażeni są wszyscy użytkownicy sieci.

Jak się chronić?

- Aktualizować oprogramowanie, stosować uwierzytelnianie dwuskładnikowe i klucze sprzętowe fizyczne, które autoryzują operacje - radzi Dyki. I dodaje: - Żaden z tych sposobów nie jest w 100 procentach skuteczny, to jest minimalizowanie ryzyka ataku, skutecznego ataku.

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak łatwo można stać się ofiarą cyberataku. - Jeżeli otwieramy pocztę elektroniczną i widzimy w tej poczcie załącznik, który może być plikiem pakietu Office, bardzo często to jest właśnie tzw. wektor ataku, czyli otwarcie tego pliku może oznaczać zainfekowanie komputera - wyjaśnia Mirosław Maj, wiceprezes zarządu ComCERT Grupa Asseco.

Wiele osób dla własnej wygody ma jedno hasło do wszystkich kont. Często także po wejściu na stronę klikamy wszystkie zgody, także te dotyczące plików cookie. Specjaliści wciąż apelują o uważność i korzystanie z asystenta ustalania haseł, który generuje trudne do odgadnięcia hasła. - Sprawdzajmy regulaminy, nie ufajmy linkom i co ważne - często aktualizujmy system i aplikacje, bo one też mają dodatkowe zabezpieczenia - przypomina reporterka Polsat News.

