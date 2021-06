Ewa Pajor jest napastniczką reprezentacji kobiet w piłce nożnej i zawodniczką VfL Volfsburg. Polka zdobyła tytuł najlepszej piłkarki w Europie poniżej 17. roku życia, królowej strzelczyń Bundesligi i Piłkarki Roku 2018 i 2019.

Podczas gdy reprezentacja mężczyzn w piłce nożnej przegrała ze Słowacją, polska kadra kobiet, wygrała 5:0 z Czechami. - Cieszymy się z tego, że my zwyciężyłyśmy 5:0 z Czeszkami. Zagrałyśmy naprawdę dobre spotkanie i kończymy ten sezon fajnym akcentem. Żadna satysfakcja, że my wygrałyśmy, a nasi reprezentanci przegrali. My jako piłkarki wspierałyśmy bardzo mocno naszych w tym pierwszym meczu, miałyśmy stworzoną strefę kibica - powiedziała Ewa Pajor.

Piłkarka zapytana o szanse Polaków na wyjście z grupy, odpowiedziała: "j a wierzę w nich bardzo, kibicuję i wierzę, że wyjdziemy z grupy". - Czasami trzeba przegrać, trzeba wyciągnąć wnioski i właśnie to jest ten moment, żeby wyciągnąć wnioski, zobaczyć co się zrobiło źle i żeby to w następnym meczu poprawić. To jest właśnie ten czas, żeby nasi piłkarze, ich sztab, te wnioski wyciągnął - zaznaczyła Pajor.

