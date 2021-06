Ambasadorowie UE dali zielone światło na nałożenie sankcji na osoby i podmioty na Białorusi odpowiedzialne za zmuszenie do lądowania w Mińsku samolotu linii Ryanair oraz represje na Białorusi - przekazało PAP w środę źródło unijne.

Lista obejmuje ok. 80 osób i kilka podmiotów. Sankcje, polegające na zamrożeniu aktywów i zakazie wydawania wiz do UE, muszą jeszcze formalnie zostać potwierdzone przez Radę UE. Stanie się to prawdopodobnie 21 czerwca podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych UE w Luksemburgu.

W ostatnich tygodniach trwały prace nad czwartą listą sankcji na Białoruś za represje wobec ludności tego kraju. W związku ze zmuszeniem do lądowania samolotu Ryanair listę rozszerzono o kolejne osoby.

Sankcję na linię lotniczą Belavia

Białoruskie linie lotnicze, mają duże problemy finansowe od momentu kiedy państwa UE nałożyły sankcje na Belavie i zakazały lądowania na europejskich lotniskach. Postanowiono, że samoloty zaczną latać m.in. na moskiewski port Szeremietiewo, a także zwiększą liczbę operacji do i z innych miejsc.

W Polsce "szlaban", wymierzony zwłaszcza białoruską Belavię, zaczął obowiązywać od 27 maja. Wówczas analogiczny zakaz posiadały także Łotwa, Litwa, Finlandia, Szwecja, Ukraina, Czechy, Francja i Wielka Brytania. Taką sankcję na terenie całej Unii Europejskiej ustanowiono od piątku 4 czerwca. Białoruskie samoloty nie mogą lądować na terenie państw członkowskich UE ani wlatywać w przestrzeń powietrzną nad nimi.

Zmuszenie do lądowania samolotu Ryanair

23 maja samolot relacji Ateny-Wilno linii lotniczych Ryanair został zmuszony do lądowania w Mińsku z powodu rzekomego ładunku wybuchowego na pokładzie. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do pasażerskiej maszyny.

Po lądowaniu w stolicy Białorusi zatrzymano tam Ramana Pratasiewicza, byłego współredaktora kanału Nexta, uznanego przez władze białoruskie za „ekstremistyczny”, oraz jego partnerkę Sofiję Sapiegę. Z ponad ośmiogodzinnym opóźnieniem samolot dotarł do Wilna.

