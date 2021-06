Strażnicy miejscy z Ekopatrolu dostali pilne wezwanie do mieszkańców bloku przy ul. Szczęśliwickiej w Warszawie. Lokatorzy, którzy właśnie wrócili z wakacji, odkryli w swoim mieszkaniu skorpiona. Egzotycznym gościem zainteresował się pies domowników.

Pies dostrzegł coś niepokojącego w swoim mieszkaniu i zaczął intensywnie szczekać.

Kiedy domownicy spostrzegli, że to kilkucentymetrowy skorpion, od razu zadzwonili po Ekopatrol. Po chwili strażnicy byli już na osiedlu Szczęśliwice.

Skąd skorpion w mieszkaniu?

Z relacji mieszkańców wynika, że mogli go przywieźć z wakacji we Włoszech. Strażnicy bezpiecznie przewieźli zwierzaka do Centrum CITES na terenie Warszawskiego ZOO.

