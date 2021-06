Śmiertelny wypadek na Rysach. Turysta spadł 400 metrów

Na najwyższym szczycie w Polsce - Rysach doszło we wtorek do śmiertelnego wypadku. Turysta w najprawdopodobniej pośliznął się na płacie śniegu i spadł ok. 400 metrów - poinformował dyżurny ratownik TOPR. Dodał, że mężczyzna miał około 40 lat.