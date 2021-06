Polska będzie musiała płacić 5 mln euro dziennie? Takiej kwoty żądają Czechy, które złożyły wniosek do TSUE w sprawie kopalni Turów. Według tamtejszych władz, zagraża ona dostępowi wody w okolicy. Trybunał Sprawiedliwości UE nakazał natychmiastowe wstrzymanie działanie kopalni do czasu wydania wyroku.

Czechy wniosły do Trybunału o zasądzenie zapłaty przez Polska okresowej kary pieniężnej w wysokości 5 mln euro dziennie za niewykonanie obowiązku natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów w pobliżu czeskiej granicy.

A jednak...Czechy właśnie złożyły wniosek do TSUE o nałożenie kar na Polskę (5mln euro dziennie) za niewstrzymanie działalności kopalni w Turowie/niewykonanie „środka tymczasowego” zarządzonego przez unijnych sędziów w Luksemburgu kilka tygodni wcześniej... https://t.co/gELAzq7hTh — Dorota Bawolek (@DorotaBawolek) June 15, 2021

Czeskie władze w lutym skierowały sprawę związaną z kopalnią Turów do TSUE. Ich zdaniem rozbudowa kopalni zagraża m.in. dostępowi do wody w regionie Liberca. W maju TSUE, w ramach środka zapobiegawczego, nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni do czasu wydania wyroku. Decyzję TSUE premier Morawiecki określił jako bezprecedensową i sprzeczną z podstawowymi zasadami funkcjonowania UE. Polski rząd oświadczył jednocześnie, że wydobycie w kopalni Turów nie zostanie wstrzymane i rozpoczął negocjacje ze stroną czeską.

5 mln euro kary

Pod koniec maja Morawiecki, po rozmowach z premierem Czech Andrejem Babiszem w Brukseli w czasie szczytu UE, poinformował, że obie strony są bliskie porozumienia, w wyniku którego Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek z TSUE. Z kolei Babisz zapowiedział wówczas, że rząd czeski nie wycofa skargi z TSUE, dopóki nie zostanie podpisana umowa z Polską. Później poinformowano, że rząd Czech będzie wnioskować o 5 mln euro kary za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przez Polskę postanowienia TSUE. Dwa dni później Komisja Europejska zdecydowała o dołączeniu jako strona do pozwu Czech przeciwko Polsce.

Wciąż trwają prace nad ostateczną umową między stroną polską a czeską z udziałem m.in. przedstawicieli poszczególnych resortów.

aml/zdr/PAP, polsatnews.pl