Jeżeli zostanę kanclerzem Niemiec, zwiększę wydatki na obronę, dążąc do spełnienia celu NATO, tj. przeznaczania na ten cel co najmniej 2 proc. PKB - powiedział kandydat partii chadeckich CDU/CSU na kanclerza Armin Laschet w wywiadzie dla "Bild am Sonntag". Dodał, że Niemcy powinny bardziej angażować się w międzynarodowe misje wojskowe.