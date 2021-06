Zieloni mają kandydatkę na kanclerza Niemiec. Nigdy nie zasiadała w rządzie

Kandydatką niemieckich Zielonych na urząd kanclerza Niemiec w wyborach parlamentarnych, które odbyć się mają we wrześniu, została współprzewodnicząca ugrupowania Annalena Baerbock. Wybór ogłoszony został w sobotę. Spada jednak popularność tej frakcji. Gdy we wrześniu prowadziła w sondażach, dziś jest druga ze dystansem 9 pkt proc. do chadeków.