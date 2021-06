Mieszkaniec Voorhout wywiesił przed swoim domem flagę z cytatem z Adolfa Hitlera. Oburzeni sąsiedzi próbowali go przekonać, by ją usunął, a gdy to nie poskutkowało, wezwali policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze nakazali natychmiastowe zdjęcie flagi.