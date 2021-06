Generał Francois Lecointre odchodzi ze stanowiska szefa sztabu generalnego, zastąpi go gen. Thierry Burkhard - poinformowało w niedzielę biuro prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Lecointre przekazał, że odchodzi na własną prośbę, bo nie chce upolitycznienia armii.

- Generał Francois Lecointre kilka miesięcy temu złożył u prezydenta Republiki wniosek o opuszczenie służby czynnej po 14 lipca 2021 r. Prezydent pragnie oddać mu cześć jako wielkiemu żołnierzowi, dowódcy wojskowemu i funkcjonariuszowi państwowemu - poinformował Pałac Elizejski.

ZOBACZ: Francja. W 140 miastach demonstracje przeciw skrajnej prawicy

"Powiedziałem (prezydentowi), że bardzo chcę odejść (...) w szczególności dlatego, by uniknąć upolitycznienia funkcji szefa sztabu generalnego" - cytuje słowa Lecointre'a dziennik "Le Monde" dodając, że generał zaprzeczył, by między nim a Macronem istniały jakiekolwiek nieporozumienia.

Lecointre poinformował, że będzie pełnił swoje obowiązki do 21 lipca. Objął stanowisko szefa sztabu generalnego w lipcu 2017 r., po rezygnacji gen. Pierre'a de Villiers na tle konfliktu z Macronem dotyczącego zmniejszenia budżetu na wojsko.

Generał krytykuje apel wojskowych mówiący o "rozpadzie Francji"

W rozmowie z mediami w niedzielę generał odniósł się ponownie do apeli wojskowych opublikowanych w kwietniu i maju na łamach prawicowego tygodnika "Valeurs Actuelles" mówiących o "rozpadzie Francji".

ZOBACZ: Francja. Koncern Renault oskarżony o oszustwa

- Jeżeli zaczynamy być niezgodni (...) tracimy to, co stanowi moralną siłę armii" – zaznaczył. "Nie mamy prawa wypowiadać się na temat sytuacji społecznej, politycznej ani wykorzystywać swoich funkcji do głoszenia poglądów politycznych" - ocenił generał.

"Wycieńczony przez urząd"

Minister obrony Florence Parly pochwaliła w komunikacie "dynamizm i determinację" odchodzącego dowódcy.

"Le Monde" komentując dymisję Lecointre’a zaznacza, że "w ostatnich miesiącach opisywano generała jako wycieńczonego przez urząd", a prezydent "nie oszczędzał generała". Zmiany na stanowisku szefa sztabu generalnego następują zwykle co trzy, cztery lata - przypomina dziennik.

Lecointre przygotowywał francuską armię do zakończenia operacji wojskowej Barkhane w Sahelu, której koniec ogłosił 10 czerwca Macron.

WIDEO - El Chapo w więzieniu. Pokazano nieznane nagranie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wys/PAP