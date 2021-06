Prezydent wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą uczestniczyli w piątek w wydarzeniu "Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką". Celem spotkania było zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania podczas letniego wypoczynku oraz w sytuacjach zagrożenia, czego

podjęli się przedstawiciele służb mundurowych.

Pierwsza dama: "Internet to nie same zalety"

Agata Kornhauser-Duda witając dzieci, ich opiekunów i nauczycieli zapowiedziała, że najmłodsi podczas różnego rodzaju prezentacji, a także treningów praktycznych i zadań będą mogli dowiedzieć się, jak bezpiecznie korzystać z letniego wypoczynku.

Pierwsza dama zwróciła uwagę, że piątkowe spotkanie w ogrodach Pałacu Prezydenckiego ma miejsce tuż przed wakacjami, ale także po długim okresie nauki zdalnej wymuszonej pandemią.

ZOBACZ: Prezydent Ełku uprowadzony... w ramach ćwiczeń [WIDEO]

- Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że z nauka zdalna nauka w domu to było dla was poważne wyzwanie i pewnie też brakowało wam bezpośrednich spotkań z rówieśnikami. Dlatego bardzo byśmy chcieli, żeby to dzisiejsze spotkanie pozwoliło wam nabyć wiedzę i praktyczne umiejętności, ale z drugiej strony, żeby było też okazją do zawarcia nowych znajomości - zachęcała.

Przypomniała też o niebezpieczeństwach związanych z korzystaniem z internetu. - Musicie mieć świadomość tego, że internet to nie tylko same zalety, ale niesie on ze sobą różnego rodzaju zagrożenia - podkreśliła. Zapowiedziała też, że podczas szkoleń dzieci poznają najważniejsze zasady bezpieczeństwa, a także zagrożenia, które niesie internet.

Prezydent: "To wielka sztuka pomóc człowiekowi"

Prezydent Duda zwracając się do dzieci podkreślił, że będą mogły one dowiedzieć się o podstawowych zasadach dotyczących udzielania pomocy, a także tego, jak się zachować w trudnej sytuacji od funkcjonariuszy, którzy profesjonalnie zajmują się udzielaniem pierwszej pomocy. Wyjaśnił, że taka wiedza przekazywana jest im po to, żeby umieli "zapobiec nieszczęściu" lub "przewidzieć trudną sytuację, która może się zdarzyć".

- To jest wielka sztuka w razie gdyby, nie daj Boże, do takiej sytuacji doszło, żebyście umieli pomóc drugiemu człowiekowi, uratować jego zdrowie, uratować jego życie, czy zapobiec wielkim stratom - powiedział prezydent.

ZOBACZ: Dworczyk: nadal prowadzone są ataki na konta mojej rodziny. Nawet w odniesieniu do moich dzieci

Przytoczył przypadek 14-letniego Bartka Mączki, który pod koniec maja, w Piotrkowie Trybunalskim zatrzymał autobus miejski po zasłabnięciu kierowcy. - Poradził sobie nie tylko z trudną sytuacją zdrowotną, ale jeszcze w błyskawiczny sposób wymyślił, co należy zrobić, żeby zatrzymać autobus, żeby ten autobus nie jechał na przeszkodę, i żeby nie doszło do zderzenia, które mogło stanowić zagrożenie nie tylko dla samego i dla znajdującego się w złym stanie zdrowotnym kierowcy, ale też dla pozostałych pasażerów autobusu - powiedział prezydent.

Duda przypomniał też dzieciom, że pandemia w Polsce się nie skończyła i że podczas wakacji nadal powinni przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa z nią związanych. - Proszę byście zachowali wszelkie środki ostrożności i wszelkie środki higieny - powiedział.

WIDEO - Prognoza pogody - piątek, 11 czerwca - popołudnie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ sgo/PAP/Polsat News