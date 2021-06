Badanych w sondażu przeprowadzonym dla "Dziennika Gazety Prawnej" i radia RMF FM pytano, czy gdyby była taka możliwość, zaszczepiliby swoje dzieci przeciw COVID-19. Zdecydowaną chęć zaszczepienia dzieci wyraziło 43 proc. badanych, a 19,2 proc. wskazało, że raczej by zaszczepiło.

Zdecydowanie przeciwnych szczepieniu dzieci było 20,1 proc. badanych, a kolejne 6,8 proc. wskazało, że raczej by nie zaszczepiło. 10,9 proc. badanych wskazało, że trudno powiedzieć, czy zaszczepiliby swoje dzieci.

ZOBACZ: Skuteczność szczepionki J&J. Nowe wyniki badań

"To wyniki dla ogółu badanych, także osób, które dzieci nie mają. Natomiast jeszcze mniejszą chęć do szczepień widać wśród rodziców dzieci pobierających 500 plus. Chęć zaszczepienia jedynaków wyraziło tylko 30 proc. rodziców. Nieco lepiej wygląda to w przypadku rodziców co najmniej dwójki dzieci. Tu 48 proc. nie ma oporów przed podaniem preparatu przeciwko koronawirusowi dla swoich pociech. Te dane pokazują jednak, że jeśli rząd liczy na powodzenie akcji szczepiennej wśród dzieci, to szybko powinien przekonać do niej rodziców" - wskazuje "DGP".

Sondaż United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej", Dziennik.pl, RMF FM i rmf24.pl został wykonany 4 czerwca br. na ogólnopolskiej próbie 1 tys. pełnoletnich Polaków metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

WIDEO - "Upijał się i mnie bił". Były mąż próbuje wprowadzić się do 74-latki z nową żoną Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/PAP