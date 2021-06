Nowe zakażenia dotyczą województw: śląskiego (44), wielkopolskiego (43), mazowieckiego (41), lubelskiego (39), dolnośląskiego (36), łódzkiego (34), małopolskiego (31), świętokrzyskiego (15), kujawsko-pomorskiego (14), podlaskiego (14), pomorskiego (14), lubuskiego (12), podkarpackiego (11), warmińsko-mazurskiego (10), opolskiego (9), zachodniopomorskiego (9). 6 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ogólna liczba zakażonych wzrosła w sumie do 2 mln 876 tys. 667 osób. Łącznie podczas pandemii zmarło 74 447 osób.

Mniej zajętych miejsc i respiratorów

Liczba osób, które wyzdrowiały z koronawirusa wynosi obecnie 2 mln 647 tys. 095, co oznacza, że w ciągu doby wyzdrowiało 448 chorych.

W kraju zajętych jest 2553 łóżek przeznaczonych dla chorych na koronawirusa. Ogółem w całej Polsce takich miejsc przygotowano 14 tys. 488. Zajętych łóżek jest mniej niż dobę wcześniej o 189.

Zajętych jest także 364 respiratorów spośród 1502, które przygotowano dla ciężko chorych na COVID-19. Liczba zajętych urządzeń zmalała w ciągu doby o 24.

Na kwarantannie przebywa obecnie 57 tys. 127 osób. O 2531 osoby mniej niż dobę wcześniej.

Niedzielski rekomenduje noszenie maseczek w zamkniętych przestrzeniach do końca wakacji

Rekomenduję, by do końca wakacji nie znosić obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych - powiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.





Szef resortu zdrowia był pytany w RMF FM o to, jak długo pozostanie obowiązek noszenia maseczek. - Chciałbym zwrócić uwagę, że w Polsce restrykcje są bardzo liberalne. Może z naszego punktu widzenia wydaje się niedogodne, że musimy nosić maseczki poruszając się w publicznych przestrzeniach zamkniętych, ale proszę mi wierzyć, w Europie (…) np. w Portugali czy Hiszpanii jest też duży rygor również na zewnątrz - powiedział minister.



Niedzielski dopytywany, kiedy zgodnie z regulacjami będzie można iść do kina czy kościoła bez maseczki odparł, że rekomenduje, by nie znosić obowiązku maseczek w określonych sytuacjach do końca wakacji. - Uważam, że ten standard powinien obowiązywać - dodał.



Minister zapowiada znoszenie obostrzeń

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział we wtorek, że do końca tego tygodnia rząd może przedstawić kolejne propozycje dotyczące znoszenia kolejnych obostrzeń. Jak stwierdził "trwa jeszcze dyskusja". Jak określił "bardzo konkretne propozycje" będą dotyczyć okresu wakacji.

Od 6 do 25 czerwca wprowadzono możliwość organizowania targów, wystaw, kongresów i konferencji z zachowaniem limitu 1 osoby na 15 mkw. Podobnie jest w salach zabaw. Więcej osób może też uczestniczyć w imprezach i zgromadzeniach - aktualnie to 150 osób. W transporcie zbiorowym obowiązuje obłożenie 75 proc., pozostał obowiązek zakrywania ust i nosa.

