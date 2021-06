Pracownicy firmy energetycznej, by zbliżyć się do niedźwiedzia użyli podnośnika. Następnie szturchając zwierzę długim kijem, skłonili je do zejścia na ziemię.

15-minutowa awaria

- Natychmiast wyłączyliśmy zasilanie, by zwierzę nie zostało porażone - zapewnił Werner Neubauer, pracownik firmy energetycznej. Drapieżnik wdrapał się na samą górę kilkumetrowego słupa energetycznego.

ZOBACZ: Wszedł na słup, żeby zaimponować dziewczynie. Został porażony prądem

WIDEO: Awaria prądu w USA. Na słupie siedział niedźwiedź

Niedźwiedź szybko uciekł z miejsca zdarzenia. Mieszkańcy Willcox byli w poniedziałek pozbawieni prądu przez ok. kwadrans.

