Skazane dziennikarki z Białorusi laureatkami nagrody specjalnej Axel-Springer-Preis

Nagroda przyznawana jest przez niemieckie wydawnictwo Axel-Springer od 1991 roku, zwycięzców wybiera Akademia Dziennikarska. Kategoria specjalna imienia wydawcy George’a Weidenfelda jest jedyną, którą mogą otrzymać zagraniczni dziennikarze i dziennikarki.

- Ryzykowały wszystkim, by pokazać światu, co dzieje się na Białorusi – powiedział podczas ceremonii wręczenia nagród członek jury Paul Ranzheimer. Kaciaryna Andrejewa i Daria Czulcowa współpracują z telewizją Biełsat.

Czego boi się dyktator

– Na waszym ostatnim zdjęciu, które widział świat, jesteście za kratami na sali sądowej. Zrobiłyście to, czego białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka, najpewniej boi się najbardziej: uśmiechałyście się pokazując znak Wiktorii. Sam byłem latem na Białorusi, prowadziłem reportaże o odważnych mińskich kobietach. Dla mnie, dla nas wszystkich, wy obie jesteście wielkim przykładem godnym naśladowania. W wieku 27 i 23 lat zostałyście wtrącone za kraty, niesprawiedliwie, bo władze się was boją - powiedział Paul Ranzheimer.

W lutym tego roku sąd w Mińsku skazał młode dziennikarki na dwa lata pozbawienia wolności. Oskarżono je o zorganizowanie zamieszek. Kobiety zostały zatrzymane 15 listopada 2020 r., gdy relacjonowały na żywo pacyfikowanie przez OMON pokojowej akcji pamięci na tzw. Placu Zmian. Zeznania świadków nie dowodziły ich winy, jednak mimo to zostały one skazane na dwa lata kolonii karnej. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji.

Zwalczają tych, którzy bronią wolności

– Wszystkich światowych dyktatorów łączy pragnienie ciemiężenia ludzi i niszczenia wolności słowa. Oni zwalczają tych, którzy bronią wolności. Wy, Kaciaryno i Dario, walczycie o wolność, walczycie o wolne dziennikarstwo, które wymaga niewiarygodnej odwagi. Każdego dnia, gdy prowadziłyście reportaże z ulic Białorusi, groziło wam aresztowanie. Ale mimo wszystko kroczyłyście do przodu. I nawet gdy sąd skazał was na dwa lata kolonii karnej, nie opuściła was odwaga i szczerość – podkreślił podczas przemówienia Paul Ranzheimer.

