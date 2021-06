Ustalanie wysokości płacy minimalnej powinno być wyłączone spod politycznych decyzji i opierać się na jasnych kryteriach - ocenił we wtorek rzecznik MŚP Adam Abramowicz. Dodał, że płaca minimalna powinna wynosić 50 proc. średniej płacy.

We wtorek odbyła się organizowana przez Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców debata poświęcona tematyce płacy minimalnej. Oprócz przedstawiciel Biura wzięli w niej udział również m.in. przedstawiciele pracodawców - BCC, instytutów naukowych, związków zawodowych - Solidarność oraz rządu - resortu rozwoju, pracy i technologii.

Podczas debaty rzecznik MŚP Adam Abramowicz podkreślił, że kwestia ustalania płacy minimalnej powinna być "wyłączona spod polityki" i opierać się na jasnych danych.

Abramowicz wskazał w tym punkcie m.in. na zapowiedzi niektórych polityków partii rządzącej. Zwrócił uwagę, że obecnie MRPiT przygotowuje pewne dane na podstawie, których ma być proponowana płaca minimalna na kolejny rok, wtem wychodzi polityk i mówi o tym, że od 2023 roku powinna wynosić ona 4 tys. zł.

Regionalizacja płacy minimalnej

Według rzecznika wyłączenie ustalania wysokości płacy minimalnej przez polityków byłoby szczególnie istotne w przypadku jej regionalizacji, której sam jest zwolennikiem.

Abramowicz powiedział, że gdyby nie udało się wprowadzić regionalizacji płacy minimalnej, to powinna być ona powiązana ze średnią krajową i wynosić jej połowę, czyli 50 proc. Jednocześnie zaznaczył, że przedsiębiorcy nie chcą jej obniżać (poniżej obecnego poziomu - red.), ponieważ byłby to nie możliwe tak ze względów społecznych, jak i politycznych.

Biorący udział w debacie przedstawiciele resortu rozwoju, pracy i technologii odnosząc się do kwestii regionalizacji płacy minimalnej wskazali, że obecnie byłby to trudno wprowadzić.

- Płaca minimalna na poziomie regionalnym wydaje się zbyt daleko idącym krokiem - powiedział zastępca dyrektora departamentu analiz gospodarczych w MRPiT Mariusz Zielonka.

ZOBACZ: Księgowa przez 11 lat opłacała swoje rachunki z firmowego konta

Zwrócił uwagę, że obecnie nie wiadomo, jakie konsekwencje ekonomiczne miałby taka regionalizacja. Wskazał ponadto, że regionalny sposób jej ustalania jest zbyt skomplikowany, a przyjęcie metody powiatowej, mógłby prowadzić do tego, że w obrębie jednego województwa pojawiłby się istotne różnice. Wskazał w tym miejscu na Mazowieckie.

Zielonka przyznał, że obecny sposób wyliczania płacy minimalnej nie jest doskonały. Dodał, że tylko dwukrotnie w ciągu ostatniej dekady udało się dojść w tej sprawie do konsensusu.

Jego zdaniem Rada Dialogu Społecznego powinna być forum do takiej dyskusji. To ona powinna zgodzić się na konkretny sposób jej wyliczania, a także zająć się kwestią zmniejszania klina podatkowego.

Zmieni się sposób wyliczania stawki płacy minimalnej

Naczelnik wydziału wynagrodzeń departamentu rynku pracy w MRPiT Agnieszka Dylewska wskazała, że poza 2009 i 2010 rokiem proponowana przez rząd stawka płacy minimalnej była czymś pomiędzy oczekiwaniami związków zawodowych i pracodawców.

Dodała, że wzrost płacy w ostatnich latach trochę przyspieszył, ale - jak podkreśliła - wynikało to z dochodzenia do osiągnięcia pułapu 50 proc. średniej krajowej. Przypomniała, że udało się to osiągnąć w 2020 roku (kiedy płaca minimalna wyniosła 2,6 tys. zł brutto - red.). Wskazała, że w 2021 r. ten współczynnik wyniósł już 51 proc. 2,8 tys. zł brutto - red.).

ZOBACZ: NIK: nawet pandemia nie może usprawiedliwiać naruszania prawa

Dylewska zwróciła ponadto uwagę, że na sposób wyliczania polskiej stawki płacy minimalnej może mieć niedługo wpływ prawodawstwo unijne.

W ub.r. KE przedstawiła projekt dyrektywy regulującej ustalanie wysokości płacy minimalnej. Projekt ten wskazuje m.in. kryteria krajowe na postawie których miałoby być określane takie minimalne wynagrodzenie. W przepisach tych wskazano, że państwa członkowskie powinny brać pod uwagę np. ogólny poziom wynagrodzeń brutto i ich dystrybucję, dynamikę zmian wydajności pracy czy siłę nabywczą minimalnych wynagrodzeń.

W Polsce minimalne wynagrodzenie jest określane na podstawie przepisów ustawy, która przewiduje tzw. zasadę negocjacyjnego trybu kształtowania jej wysokości. Oznacza to, że jej wysokość każdego roku jest przedmiotem negocjacji RDS.

WIDEO - Prognoza pogody - wtorek, 8 czerwca - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/PAP