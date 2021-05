UE powołała koordynatorkę ds. zwalczania rasizmu. To była koszykarka

- W swojej nowej roli koordynatorka będzie ściśle współpracowała z osobami pochodzącymi z mniejszości rasowych i etnicznych oraz będzie przekazywała ich troski Komisji - tak zakres obowiązków Mouy opisuje KE w komunikacie prasowym.

Oprócz tego, koordynatorka ma współpracować z państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim, społeczeństwem obywatelskim i środowiskiem akademickim, "w celu wzmocnienia reakcji politycznej w dziedzinie walki z rasizmem".

Według unijnej komisarz ds. równości Heleny Dalli praca Michaeli Mouy "będzie miała zasadnicze znaczenie dla wdrożenia planu działania UE przeciwko rasizmowi". Nominacja ta - według Dalli - to "kolejny ważny krok w promowaniu antyrasistowskiej Unii Europejskiej".

