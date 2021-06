To, że Polska tak dynamicznie i aż do 2020 roku bez przerwy rozwijała się pod względem gospodarczym, ale także cywilizacyjnym, to jest wasza zasługa - powiedział wicepremier Jarosław Gowin do przedsiębiorców na spotkaniu w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

- Polscy przedsiębiorcy to bohaterowie ostatniego 30-lecia. To, że Polska tak dynamicznie i aż do 2020 roku bez przerwy rozwijała się pod względem gospodarczym, ale także cywilizacyjnym to jest wasza zasługa. Wiem, że czasy są trudne, że musicie stawić czoła pandemii i wzrastającej konkurencji i myśleć o nowych czasach, które otwierają się przed polskimi firmami, ale myślę, że to taki moment, że z ust przedstawiciela rządu, odpowiadającego za gospodarkę, powinno paść to podstawowe słowo: dziękuję - mówił wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

"Chciałbym, by cała Polska była miejscem przyaznym przedsiębiorcom"

We wtorek wicepremier wziął udział w uroczystym spotkaniu z przedstawicielami 45 firm działających w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W ich gronie było 26 nowych inwestorów oraz 19 startupów korzystających ze wsparcia w ramach strefowego programu Startup Spark.

ZOBACZ: Wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Lidia Staroń: Jarosław Gowin zachował się nie fair

- Chciałbym, by cała Polska była miejscem tak przyjaznym przedsiębiorcom, jak Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Wiem doskonale, że tak nie jest, że prowadzenie działalności gospodarczej ciągle jeszcze w Polsce pod wieloma względami jest drogą przez mękę, wiodącą stromo pod górę. Wiem, że bardzo często stykacie się państwo z barierami, z kłodami rzucanymi pod nogi - zaznaczył.

Gowin poinformował, że w środę, wraz ze swoimi współpracownikami, zaprezentuje nową politykę przemysłową Polski; zachęcał przedsiębiorców do udziału w konsultacjach nad tym projektem.

ZOBACZ: Gowin o wpisie Terleckiego: niedopuszczalny

- Obszarem polskiej gospodarki, który ujawnił największą witalność w czasach pandemii jest właśnie przemysł. Nowa polityka przemysłowa zawiera cały szereg instrumentów, już nie tyle horyzontalnych, adresowanych do całej gospodarki i wszystkich zakładów przemysłowych - to są instrumenty szyte na miarę kilkunastu konkretnych branż, które - co sprawdziliśmy bardzo dokładnie - mają największy potencjał rozwojowy w Polsce - podkreślił.

Wicepremier dodał, że jego resort przygotowuje konkretne instrumenty wsparcia - od programów badawczo-rozwojowych po kontrakty branżowe.

Pandemia pokazała potencjał polskiej gospodarki

- Chcielibyśmy takie kontrakty branżowe z poszczególnymi sektorami przemysłu zawierać, dlatego że do śmiałego inwestowania i rozwijania waszych firm potrzebujecie stabilności. Osobiście chciałbym, aby były to takie kontrakty, które przed daną branżą otworzą perspektywy na 10 lat. Będziecie wiedzieli, że w tym czasie nie zmieni się otoczenie gospodarcze ani przepisy, że możecie inwestować w warunkach przewidywalności - wyjaśnił.

Zdaniem Gowina nowa polityka przemysłowa posłuży wykorzystaniu wielkiej szansy, jaką jest pandemia. Zwrócił uwagę na fakt, że właśnie w jej okresie dostrzeżono w Europie pilną konieczność skracania łańcucha dostaw, na czym Polska - ze względu na swoje położenie - może skorzystać.

- To może zabrzmieć dla wielu szokująco, ale dzisiaj doskonale już wiemy, że pandemia pokazała potencjał polskiej gospodarki, ponieważ my - w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej - w dużo większym stopniu zachowaliśmy przemysł, który jest kołem zamachowym rozwoju gospodarczego - zaznaczył wicepremier.

WIDEO - Mularczyk: Trzaskowski jest przedstawicielem formacji, która szkodzi Polsce Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/PAP