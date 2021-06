Lidia Staroń w programie "Gość Wydarzeń". [OGLĄDAJ] od godz. 19:20

Senator Lidia Staroń będzie kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich - poinformował pod koniec maja szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. - Nie należę do żadnej partii, działam dla ludzi, moją partią są ludzie. Mogę to robić właśnie dlatego, ze najpierw byłam posłem, a teraz jestem senatorem. Trudno by było działać, gdybym nie miała narzędzi - przekonywała wówczas Staroń.

WIDEO - Prognoza pogody - poniedziałek, 7 czerwca - popołudnie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jo/Polsat News