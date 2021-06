Pociąg ekspresowy Millat Express wykoleił się i wkrótce po tym został uderzony przez pociąg Sir Syed Express - przekazał przedstawiciel lokalnych władz Usman Abdullah. Potwierdził, że w katastrofie zginęło co najmniej 30 osób, o czym informowała również lokalna policja.

Według miejscowego policjanta, którego z cytuje agencja AP, mieszkańcy pobliskiej wioski, ratownicy i policja przewozili zmarłych i rannych pasażerów do pobliskich szpitali.

