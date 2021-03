Co najmniej 32 osoby zginęły, a 66 zostało rannych w piątek w zderzeniu dwóch pociągów na północ od miasta Sauhadż na południu Egiptu - poinformowało egipskie ministerstwo zdrowia, cytowane przez państwową telewizję Nile TV.

Na razie nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną katastrofy.

BREAKING: At least 32 killed, more than 60 injured in Egypt train collision - health ministry pic.twitter.com/nolFaZnC4W