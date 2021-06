W sobotę Swiatłana Cichanouska opublikowała w sieci zdjęcia ze swojej wizyty w Polsce. Liderce białoruskiej opozycji towarzyszą prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, jak i tłumu przeciwników rządów Alaksandra Łukaszenki na stołecznym Placu Zamkowym.

"Jestem niezwykle wdzięczna polskiemu rządowi i wszystkim partiom politycznym za jednoznaczne poparcie Białorusinów" - zapewniła Cichanouska.

ZOBACZ: Wpis Terleckiego o Cichanouskiej. Wniosek o odwołanie wicemarszałka Sejmu

Przypomniała, że nasz kraj m.in. utrzymuje niezależną od władz w Mińsku telewizję Biełsat, pod koniec zeszłego roku przedstawił "kompleksowy plan" dla Białorusi, jak i pomaga przeprowadzać się represjonowanym przez reżim.

Extremely thankful to the 🇵🇱 government & all political parties for the univocal support of Belarusians. 🇵🇱 supported @Belsat_TV, Radio Racyja, Kalinowski program, 🇪🇺 Comprehensive Plan for Belarus, initiated programs for rehabilitation of repressed, helped people relocate. pic.twitter.com/A7rZSurbO9 — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) June 5, 2021

Dzień wcześniej wpis poświęcony Cichanouskiej opublikował na Twitterze wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

"Jeżeli chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" - stwierdził, nawiązując do zapowiadanego uczestnictwa Cichanouskiej na Campusie Polska Przyszłości, wydarzeniu dla młodzieży organizowanym przez prezydenta Warszawy.

Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowsiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników. — Ryszard Terlecki (@RyszardTerlecki) June 4, 2021

Duda o Cichanouskiej: wie, że w Polsce poważni politycy są za wolną Białorusią

Do tweeta wicemarszałka Sejmu odniósł się w sobotę prezydent Andrzej Duda. "Myślę, że Pani Swiatłana Cichanouska doskonale wie, że na polskiej scenie politycznej wszyscy poważni politycy i ugrupowania są po stronie wolnej i demokratycznej Białorusi" - ocenił.

Jego zdaniem, "wewnętrzne spory u nas mało ją interesują". "I w jej sytuacji to chyba racjonalne zachowanie" - stwierdził Duda, komentując wpis dziennikarki Joanny Miziołek dotyczący zdjęć z wizyty opozycjonistki w Polsce.

Szanowna Pani! Myślę, że Pani Swiatłana Cichanauska doskonale wie, że na polskiej scenie politycznej wszyscy poważni politycy i ugrupowania są po stronie wolnej i demokratycznej Białorusi. Wewnętrzne spory u nas mało Ją interesują.

I w Jej sytuacji to chyba racjonalne zachowanie. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 5, 2021

W dyskusji głos zabrał także poseł KO Michał Szczerba. Zapytał głowę państwa, jak odnosi się "do wypowiedzi wicemarszałka Terleckiego".

"Milcząco i akceptująco? Wciąż nie mogę znaleźć Pana komentarza w tej sprawie" - napisał polityk. Andrzej Duda odpowiedział mu pytaniem: "Jakiś problem z czytaniem ze zrozumieniem u Pana występuje, Panie Pośle?"

Jakiś problem z czytaniem ze zrozumieniem u Pana występuje, Panie Pośle? — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 5, 2021

"Bynajmniej, chciałem mieć tylko pewność Panie Prezydencie, że Pana określenie niepoważnych polityków obejmuje autora nieakceptowanego i antybiałoruskiego komentarza, który nadal pełni ważną państwową funkcję. Jeśli tak, to chapeau bas" - odparł Michał Szczerba.

Bynajmniej, chciałem mieć tylko pewność Panie Prezydencie, że Pana określenie „niepoważnych polityków” obejmuje autora nieakceptowanego i antybiałoruskiego komentarza, który nadal pełni ważną państwową funkcję. Jeśli tak, to chapeau bas. — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) June 5, 2021

Cichanouska: to dziwna sytuacja

O komentarz w sprawie tweeta Terleckiego zapytano w sobotę samą Swiatłanę Cichanouską. - Jest to dosyć dziwna sytuacja, ponieważ staramy się spotykać ze wszystkimi siłami politycznymi. Białoruś tak naprawdę powinna łączyć, a nie dzielić - uznała.

ZOBACZ: Minister Dworczyk: mieszanie opozycji białoruskiej do wewnętrznego polskiego sporu jest nieetyczne

Jej zdaniem, "w krajach demokratycznych co do Białorusi wszystkie partie polityczne łączy konsensus i mają jedną wspólną opinię do tego, co się tak naprawdę na Białorusi dzieje". - Szczerze powiedziawszy nie wiem, jak to skomentować. Białoruskiej opozycji potrzebne jest obecnie każde wsparcie - powiedziała Cichanouska.

Następnie podziękowała za wsparcie prezydentowi Polski oraz władzom Warszawy i Wrocławia. - I nie warto manipulować tą sytuacją, która obecnie ma miejsce na Białorusi, ponieważ to są męki, to są tortury, cierpienia konkretnych ludzi. Chciałabym, by ta osoba spojrzała w oczy mamy Ramana, w oczy moich dzieci. Więc naprawdę nie wykorzystujmy bólu konkretnych osób w celach politycznych - podsumowała.

WIDEO - Gawkowski o wpisie Terleckiego: zły i niepotrzebny Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/polsatnews.pl