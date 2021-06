Przez całe wakacje potrwają remonty bieszczadzkiej trasy oraz mostu prowadzących nad Jezioro Solińskie. Ruch wahadłowy będzie obowiązywał na trasach m.in. do Polańczyka i Hoczwi. Drogowcy przyznają, że zdają sobie sprawę z coraz większej popularności Bieszczadów wśród turystów i utrudnień zaplanowanych na lato, jednak przebudowa dróg jest - ich zdaniem - niezbędna.

Most w Huzelach nieopodal Leska (podkarpackie) łączy ze sobą dwa brzegi Sanu i wchodzi w skład drogi wojewódzkiej nr 893. To jeden z głównych szlaków prowadzących m.in. do Polańczyka, czyli uzdrowiska nad brzegiem Zalewu Solińskiego.

Generalny remont przeprawy ruszył 31 maja. Wtedy wprowadzono tam ruch wahadłowy, z którego czasowo zrezygnowano podczas długiego weekendu (3-6 czerwca). Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (PZDW) spodziewał się, że z mostu będą chcieli wówczas korzystać turyści.

Utrudnienia na moście przez kilka miesięcy

Argument popularności Bieszczadów wśród urlopowiczów nie sprawi jednak, że budowa będzie całkowicie przejezdna w ciągu wakacji. Ruch wahadłowy wróci tam w poniedziałek 7 czerwca i pozostanie co najmniej do października, gdy mają zakończyć się prace.



Podkarpacki Zarząd Dróg, jak i wykonawca remontu zapewnili, że "dołożą wszelkich starań, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu".

Remont również na "małej pętli bieszczadzkiej"

To niejedyny remont, który w ciepłych miesiącach może utrudnić jazdę po Bieszczadach. Jednocześnie rozpoczął się kluczowy etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 894, pozwalającej przejechać z miejscowości Hoczew przez Myczków również do Polańczyka.

Szlak ten jest elementem tzw. "małej pętli bieszczadzkiej", jednej z ważniejszych tras w regionie. Również tam będzie obowiązywał ruch wahadłowy na kilku odcinkach i potrwa co najmniej do jesieni.

Wyremontowanych będzie ponad 11 kilometrów tego szlaku oraz 12 mostów. - Zwiększamy komfort podróżowania nie tylko mieszkańców tych rejonów, ale także coraz liczniej odwiedzających je turystów - przekazał Piotr Miąso, dyrektor PZDW.

Prace także na drodze z Soliny do Myczkowa



Pod koniec wakacji drogowcy wkroczą także na drogę wojewódzką nr 895 (Solina-Myczków).

Renowacja, która przeciągnie się także na 2022 rok, obejmie około 6 kilometrów. Na razie nie wiadomo jednak, czy i kiedy będzie tam obowiązywał ruch tylko po jednym pasie.

