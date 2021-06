W pierwszej rundzie Jurkowski rozpoczął ciosami prostymi. Pudzianowski w końcu skutecznie jednak obalił "Jurasa" i kontrolował go w parterze - relacjonuje polsatsport.pl.

Podobny przebieg miało drugie starcie, w którym były strongman również obalił i kontrolował komentatora w parterze. Był bliski skończenia przed czasem, ale nie udało mu się to, gdyż Jurkowski przetrwał nawałnicę ciosów rywala.

Pudzianowski pokonał Jurkowskiego. Zdecydowała III runda

Co nie wyszło w drugiej, udało się w trzeciej. Piekielnie zmęczony "Juras" co prawda wyprowadził ekwilibrystyczne techniki w stójce i obrotowym kopnięciem trafił rywala, ale to nie wystarczyło, żeby zwyciężyć. Pudzianowski rozbił Jurkowskiego ciosami w parterze i zanotował wygraną przed czasem.

Kliknij i zobacz skrót walki Mariusz Pudzianowski - Łukasz Jurkowski.

WIDEO - "Angelus" - 6 czerwca 2021 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red//polsatsport.pl