Dyżurny MOPR przekazał, że odnotowano przypadki odwodnienia, jedna z osób doznała urazu ręki - przewróciła się na pokładzie, gdy łódź, na której przebywała, wykonywała manewry. - Prosimy wszystkich o ostrożność i rozwagę - powiedział.

Trójmiasto i Półwysep Helski są jednym z głównych kierunków dla Polaków na spędzenie wydłużonego czerwcowego weekendu. Na popularnych portalach rezerwacyjnych jest kłopot ze znalezieniem korzystnej cenowo oferty na nocleg w Sopocie.

- Robiliśmy rozeznanie w branży, zarówno w Trójmieście, jak i w całym województwie. Obdzwanialiśmy hotele i inne placówki oferujące noclegi. Ten dłuższy, czerwcowy weekend będzie dobrze zapełniony, ale pamiętajmy, że jest dostępna tylko połowa oferowanych pokoi. Obłożenie może sięgnąć nawet 85 proc. dopuszczonych do obsługi pokoi. Największym powodzeniem cieszy się pas nadmorski i Półwysep Helski. Wolne miejsca mogą być jeszcze w hotelach miejskich - powiedział w środę dyrektor biura Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Łukasz Magrian.

Popularne sopockie hotele, takie jak Sheraton, nie mają już żadnych wolnych miejsc na najbliższy weekend. Rezerwację można jeszcze zrobić w Sofitel Grand Hotel, ale taka przyjemność z widokiem na morze będzie kosztować powyżej 7 tys. zł za cztery noce dla dwóch osób.

Podobnie, pełne obłożenie jest w Hilton Gdańsk, choć w innych hotelach nad Motławą są wolne miejsca. W Gdańsku nie ma też problemu z wynajęciem apartamentu, bądź miejsca hostelu.

W leżącym nad plażą i przy kortach tenisowych w Gdyni - Hotelu Nadmorskim, nie ma już wolnych pokoi na cały weekend, ale nocleg możemy zarezerwować w mieszczącym się niedaleko Skweru Kościuszki Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront. Na serwisach oferujących noclegi są też pojedyncze mieszkania do wynajęcia.

Ruch turystyczny w kierunku Morskiego Oka jest bardzo duży. Wszystkie miejsca parkingowe przed tym popularnym szlakiem na piątek zostały wyprzedane. Policja zamknęła dojazd dla kierowców nieposiadających miejscówek parkingowych.

- Jest potężny najazd turystów na Tatry. Dojazd do parkingów przed szlakiem prowadzącym do Morskiego Oka został zamknięty dla samochodów, które nie posiadają wcześniej wykupionych miejsc parkingowych. Na rondzie na Wierchu Porońca wpuszczane są tylko samochody, które posiadają wykupione miejsca parkingowe na Palenicy Białczańskiej lub Łysej Polanie. Apelujemy do turystów, którzy chcą dotrzeć do Morskiego Oka, aby korzystali z komunikacji zbiorowej, a samochody zostawili pod miejscami zakwaterowania - powiedział rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

Auta parkujące poza wyznaczonymi miejscami wzdłuż drogi w kierunku Morskiego Oka są odholowywane. W czwartek z rejonu drogi prowadzącej na popularny szlak odholowano kilkanaście samochodów.

PAP/Grzegorz Momot Turyści na Gubałówce w Zakopanem

W ubiegłym roku Tatrzański Park Narodowy uruchomił internetową rezerwację miejsc parkingowych na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie, gdzie rozpoczyna się popularny szlak do Morskiego Oka. W sezonie turystycznym często brakowało tam miejsc, a turyści pozostawiali samochody wzdłuż drogi blokując przejazd.

Rezerwacji parkingu można dokonywać za pośrednictwem strony tpn.pl. Władze parku rekomendują także zakup e-biletu uprawniającego do wejścia na szlaki. Bilety wstępu do TPN można także nabywać drogą elektroniczną w aplikacjach SkyCash i mPay.

Bilet wstępu oraz potwierdzenie zakupu miejsca parkingowego należy zapisać w pamięci telefonu lub wydrukować.

Morskie Oko to najbardziej popularny kierunek turystyczny w Tatrach. Każdego roku na ten szlak wchodzi ponad milion turystów.