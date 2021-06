Nederlandse Spoorwegen (NS), holenderskie koleje, wypłacają 43 mln euro odszkodowań ofiarom, które transportami kolejowymi wiezione były do obozów koncentracyjnych i zagłady w czasie II wojny światowej.

Holenderskie koleje przewiozły podczas II wojny światowej ponad 100 tys. Żydów i Romów do Westerbork, Vught oraz Amersfoort. Zdecydowana większość z nich została następnie przewieziona do obozów zagłady w Europie Wschodniej.

Wnioski o rekompensaty zgłosiło 7791 osób

W 2019 roku poszkodowani lub ich krewni zgłosili swoje roszczenia do holenderskich kolei. Wnioski o rekompensaty zgłosiło 7791 osób.

Po latach weryfikacji Nederlandse Spoorwegen ostatecznie wypłacają 43 mln euro 5498 osobom, informuje NS w komunikacie przekazanym mediom. W 804 przypadkach dotyczyło to tych, którzy przeżyli transport. Pozostałe odszkodowania są przeznaczone dla krewnych ofiar.

Z informacji przekazanej PAP przez rzecznika prasowego NS wynika, że żyjące ofiary otrzymały po 15 tys. euro, a krewni 7,5 tys. euro. "NS przekazała także 5 milionów euro na rzecz centrów pamięci w Westerbork, Vught oraz Amersfoort" – informuje rzecznik.

Jak informuje NS większość odszkodowań trafiła do osób mieszkających w Holandii - 3334 oraz Izraelu - 1402, do USA - 546, Kanady - 119 oraz do Wielkiej Brytanii - 97.

jo/PAP