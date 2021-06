Brytyjski szef MSZ potępił wywiad z Pratasiewiczem. "Udzielony pod przymusem"

"Niepokojący wywiad pana Pratasiewicza wczoraj wieczorem wyraźnie został udzielony pod przymusem i w areszcie. Prześladowanie obrońców praw człowieka i wolności mediów na Białorusi musi się skończyć. Osoby zaangażowane w filmowanie, przymuszanie i reżyserowanie wywiadu muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności" - napisał Raab na Twitterze.

Mr Protasevich's disturbing interview last night was clearly under duress & in detention.



The persecution of those defending human rights and media freedom in Belarus must stop. Those involved in the filming, coercion and direction of the interview must be held accountable