NASA wróci na Wenus. "Nie byliśmy tam 30 lat"

NASA przeznaczy po ok. 500 milionów dolarów na rozwój każdego z dwóch przedsięwzięć nazwanych DaVinci+ i Veritas.

- Pozwolą one społeczności naukowej na zbadanie planety, na której nie byliśmy od 30 lat - mówił, cytowany przez agencję AFP, nowy szef NASA Bill Nelson w dorocznym przemówieniu do pracowników agencji.

In today's #StateOfNASA address, we announced two new @NASASolarSystem missions to study the planet Venus, which we haven't visited in over 30 years! DAVINCI+ will analyze Venus’ atmosphere, and VERITAS will map Venus’ surface. pic.twitter.com/yC5Etbpgb8