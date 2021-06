Zbigniew Stonoga sprowadzony do Polski. Trafi do aresztu

Podejrzany o szereg poważnych przestępstw Zbigniew S. został dziś sprowadzony do Polski; zostanie osadzony w areszcie do dyspozycji sądu i prokuratury - poinformowała w środę Prokuratura Krajowa. Jak wskazano, to efekt decyzji holenderskiego sądu, który zdecydował się wydać Stonogę Polsce.