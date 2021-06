Zaledwie 22 proc. kąpielisk w Polsce ma wodę znakomitej jakości - wynika z raportu przygotowanego przez Europejską Agencję Środowiska. To zdecydowanie najgorszy wynik w całej Unii Europejskiej. Średnio 83 proc. z ponad 22 tysięcy kąpielisk zbadanych we wspólnocie oferuje dostęp do wody znakomitej jakości.