Próbował zatrzymać autobus w stroju Supermana. Został potrącony

30 maja, 35-letni komik i prezenter wszedł wprost pod nadjeżdżający autobus. W jednej ręce trzymał telefon, drugą, niczym komiksowy superbohater, próbował zatrzymać pojazd. Ku jego zdziwieniu autobus nie zatrzymał się.

Na nagraniu - które Rierio de Andrade sam zamieścił w internecie - widać, jak pojazd uderza go w tył pleców. Po chwili zamieszania, mężczyzna prostuje się i mówi do kamery: "Teraz widać, że naprawdę jestem człowiekiem ze stali". W dalszej części wideo zapewnia, że zamierza złożyć skargę do firmy przewozowej. "Hamulce nie działają" - dodaje.

"Bóg nade mną czuwa"

Dzień po publikacji nagrania komik mówił w wywiadzie udzielonym portalowi F5 News, że tylko i wyłącznie on sam ponosi odpowiedzialność za całe zdarzenie. Przyznał, że źle oszacował dystans dzielący go od pojazdu.

Mężczyzna dodał też, że z hamulcami w busie nie było żadnych problemów. - Zwróciłem się do firmy przewozowej, by nie karała kierowcy. Zrobił co mógł, a ja zachowałem się źle. To nie pierwszy raz, gdy próbowałem czegoś takiego, ale po raz pierwszy mogło dojść do poważnego wypadku. Na szczęście Bóg nade mną czuwa - przyznał mężczyzna.

Firma Sentransp organizująca przejazdy wydała oświadczenie, w którym prosi "o zachowanie szczególnej uwagi na drodze".

