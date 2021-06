Iran. Duży pożar w rafinerii w Teheranie

Agencja AP podała, że czarny dym jest widoczny z centrum miasta oddalonego o 20 km od rafinerii Tondgujan Petrochemical Co, gdzie z pożarem walczą strażacy.

W ostatnich dniach temperatury w Teheranie sięgają 40 stopni C.

- Pożar zaczął się na rurociągu ze skroplonym gazem - powiedział w telewizji państwowej przedstawiciel władz miejskich.

A large fire has erupted at Tondguyan Oil Refinery in #Tehran, #Iran.



Over the last several weeks there has been an increase of fires at Iranian infrastructure sites, as the weather gets hotter we often see parts beginning to fail in the temperatures causing fires to erupt. pic.twitter.com/SPQRGi45Et