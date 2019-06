Ogromny pożar rafinerii w Filadelfii

Z powodu pożaru zamknięta jest część rafinerii przy Girard Point. Większa część centralnej i południowej części miasta jest przykryta gęstym dymem. Drogi w pobliżu rafinerii i most Platt prowadzący na lotnisko również są zamknięte.

PHILADELPHIA REFINERY FIRE: Video of the explosion at a Southwest Philadelphia refinery captured by a 6abc Action News traffic camera. https://t.co/Gy3VRZZyyF pic.twitter.com/mbuyg6Lcw0

W akcję ratunkową zaangażowane są trzy posterunki straży pożarnej i zespół ds. niebezpiecznych materiałów.

Due to a fire response at the PES refinery at 3100 W. Passyunk Avenue, Philadelphia Fire Department is asking residents and businesses east of the fire location in South Philadelphia to shelter-in-place until further notice. pic.twitter.com/WIC1Oc8y1u