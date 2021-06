Gowin: rozwiązania podatkowe w Polskim Ładzie to sprawa otwarta

Wicepremier w rozmowie z portalem Interia zapewnił, że rozwiązania podatkowe zapowiedziane w "Polskim Ładzie" są jeszcze sprawą otwartą. - Prowadzę szerokie konsultacje z przedstawicielami organizacji biznesowych i ekspertami. Staramy się wypracować optymalne rozwiązania. Jednocześnie rozmawiam z premierem Mateuszem Morawieckim. Będę konsekwentnie przekonywał polityków PiS, że ulga dla klasy średniej musi objąć nie tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę, ale i przedsiębiorców - wyjaśnił.

Gowin dodał, że jeśli chodzi o ulgę dla zatrudnionych na umowę o pracę, to z inicjatywy Porozumienia wyszła propozycja, aby zarabiającym między 6000 zł a prawie 13 tys. zł brutto wprowadzić wyższe koszty uzyskania przychodu. - Dzięki temu na nowych rozwiązaniach podatkowych takie osoby nie straciłyby ani grosza - ocenił.

Pytania o składki

Lider Porozumienia poinformował w wywiadzie, że eksperci jego partii przygotowali cały pakiet rozwiązań, który obecnie jest analizowany przez resort finansów.

- Po pierwsze, trzeba się zastanowić, czy całkowita likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej jest zasadna. Czy nie należy tu wprowadzić czegoś na kształt 30-krotności? - pytał Gowin. - Po drugie, można zweryfikować tempo wprowadzanych zmian i rozłożyć je w czasie, by były bardziej stopniowe. Po trzecie, zaproponowałem dodatkowe rozwiązania jak - np. dla małych i średnich firm, które chcą się dynamicznie rozwijać - możliwość jednorazowej amortyzacji, czyli odliczenia od podatków nakładów na środki trwałe i na wartości niematerialne i prawne (patenty czy licencje) - kontynuował wicepremier.

"Zaproponowaliśmy też coś dla pracodawców, którzy zatrudniają na umowie o pracę. Od swojej składki zdrowotnej mogliby odliczyć część składek zapłaconych za pracowników. Te dwa rozwiązania mogłyby przyczynić się do podniesienia niskiego poziomu inwestycji - pięty achillesowej polskiej gospodarki. Dodatkowo pojawiłaby się też zachęta do zatrudnienia na umowie o pracę. Dla firm o niższych kosztach prowadzenia działalności jest dostępne inne rozwiązanie: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z moją propozycją premier Morawiecki już zapowiedział obniżenie stawki ryczałtu dla informatyków, programistów czy - szerzej - pracowników ICT. To dobry kierunek" - powiedział w rozmowie z Interią.

Wicepremier zapowiedział ponadto, że kierowana przez niego partia będzie postulować, aby ponownie przeanalizować kwestię wprowadzenie jednolitej składki.

