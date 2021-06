Chirurdzy ze Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zaapelowali do rodziców małych dzieci, aby zwracali uwagę na to, czym bawią się ich pociechy. W ostatnich dniach na oddział chirurgiczny tego szpitala trafiło kilkoro dzieci, które połknęły niewielkie magnetyczne kulki. Wśród nich jest 14-miesięczna dziewczynka. Na szczęście udało się ją uratować.

Chwila nieuwagi wystarczy, by magnetyczne kulki spowodowały spustoszenie w organizmie małych dzieci. Połknięcie kilku takich kulek może doprowadzić do powstania dziur w jelitach i przewodzie pokarmowym.

Skutki połknięcia kulek

Lekarze apelują o zachowanie ostrożności przez rodziców i rozsądek przy dawaniu dziecku zabawek. - Mniejsze zło jest jeżeli to jest tylko jedna kuleczka. Prawdopodobnie ona się wydali i dziecko nawet nie będzie wiedziało, że połknęło. Natomiast kilka tych kulek może stworzyć nieodwracalne szkody w przewodzie pokarmowym - poinformował Tomasz Grzechnik, ze szpitala wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Wśród pacjentów szpitala w Gorzowie jest 14-miesięczna dziewczynka, która połknęła trzy magnetyczne kulki. Dziewczynka trafiła na oddział chirurgii dziecięcej z uszkodzonym układem pokarmowym, zapaleniem otrzewnej i podejrzeniem zapalenia wyrostka.

Kulki uszkodziły przewód pokarmowy

Dziewczynkę udało się uratować, ale lekarze ostrzegają, by małe dzieci nie bawiły się zabawkami, które nie są dostosowane do ich wieku, mają drobne elementy, a w składzie mają groźne dla życia substancje.



- U tej pacjentki doszło do wielomiejscowej perforacji (przerwania - red.) jelita cienkiego, do znacznego stopnia uszkodzenia przewodu pokarmowego. Należy nadmienić, że w ostatnich latach jest to kolejny tego typu przypadek dziecka leczonego na naszym oddziale, które takich uszkodzeń doznało - zrelacjonował lekarz.

Podobne zabawki są ostatnio bardzo popularne wśród dzieci. Mieszkanka Osiedla Europejskiego w Gorzowie Wielkopolskim, mama 7-letniej Zosi przekazała dziennikarzom Polsat News, że jej córka przyniosła taką zabawkę z przedszkola. - Dostali ja w prezencie. Nie wiem jaka to była okazja, ale wiem, że każde dziecko dostało. Zosia przyniosła. Początkowo chcieliśmy schować tę zabawkę, ale ma ją - dodała.

Jak rodzice radzą sobie z takimi zabawkami?

Rodzice 7-latki są ostrożni i jeśli dziewczynka chce bawić się tymi kulkami, to może to robić tylko przy nich. - Kulki zostały wszystkie policzone przez nas. Ma do tego patyczki z których buduje domki i jakieś tam figurki, ale jest to po prostu zabawa tylko i wyłącznie przy mnie, przy tacie. Nigdy sama - poinformowała ostrożna mama Zosi.

Z okazji Dnia Dziecka na pewno rodzice będą robić prezenty swoim pociechom. Lekarze apelują o ostrożność i aby to były bezpieczne zabawki z certyfikatem Unii Europejskiej.

