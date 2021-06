Rosja. Zatrzymano opozycjonistę Dmitrija Gudkowa

Dmitrij Gudkow - działacz opozycji antykremlowskiej, a wcześniej deputowany do parlamentu, został zatrzymany - poinformował we wtorek jego adwokat Aleksandr Aldajew. 41-letni Gudkow jest podejrzany w sprawie karnej dotyczącej spowodowania strat finansowych.

Postępowanie to dotyczy domniemanego zadłużenia za wynajem pomieszczeń od administracji miejskiej Moskwy w latach 2015-2017.

Ojciec opozycjonisty, również były parlamentarzysta, Giennadij Gudkow napisał na Twitterze, że jego syn "został wyznaczony jako podejrzany w sprawie dotyczącej nieopłaconego wynajmu, o którym dowiedział się dziś rano".

W kolejnym wpisie, ojciec zatrzymanego działacza, dodał: "Cóż, teraz stało się jasne: reżim musi uczynić wszystkich przyzwoitych polityków przestępcami za KAŻDĄ CENĘ. Nawet jeśli oskarżenie jest złudzeniem szaleńca. Dmitrij Gudkow stał się po prostu zakładnikiem reżimu Putina. Aresztowany, bo tak kazano! Podłość i paranoja u władzy!".

Rewizje w 10 miejscach

Wcześniej we wtorek policja przeprowadziła rewizję na daczy Dmitrija Gudkowa i w jego mieszkaniu, a także w mieszkaniach jego krewnych i współpracowników - łącznie w 10 miejscach. Udział w przeszukaniach brało 140 funkcjonariuszy.

Gudkow został zatrzymany na dwie doby. Zawieziono go na przesłuchanie; polityk nie przyznaje się do winy. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

kmd/PAP