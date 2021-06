Marian Banaś, szef Najwyższej Izby Kontroli poinformował o skierowaniu do prokuratury wniosku o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o ostatnie medialne wypowiedzi wicepremiera i prezesa PiS. Marian Banaś uważa, że został zniesławiony i znieważony.

Prezes NIK Marian Banaś złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego. Jak podaje RMF24.pl chodzi o znieważenie funkcjonariusza publicznego, wywieranie wpływu na czynności urzędowe oraz zniesławienie. W ostatnim czasie prezes PiS udzielił kilku wywiadów, w których negatywnie wypowiadał się o działaniach Najwyższej Izby Kontroli.

"Formułując swoje wypowiedzi pan Jarosław Kaczyński działał jako v-ce Prezes Rady Ministrów, który powinien szczególnie cenić sobie zasadę domniemania niewinności określoną w Konstytucji, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Karcie Praw Podstawowych, kodeksie postępowania karnego oraz Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/343 z dnia 9 marca 2016 roku, a także baczyć na to, że prokuratura w okresie blisko dwóch lat nie sformułowała żadnych zarzutów" - zaznaczono w komunikacie Izby, cytowanym przez RMF24.pl

W komunikacie wskazano, że zadaniem prezesa Najwyższej Izby Kontroli jest "stanie na straży niezależności tej instytucji". Podkreślono, że wypowiedzi wicepremiera Kaczyńskiego mogą wywierać wpływ na działania NIK oraz poniżyć go w oczach pracowników i opinii publicznej.

"Są to nerwowe ruchy człowieka, który znajduje się w trudnej sytuacji. Jeśli zawiadomienie rzeczywiście zostanie złożone, to gdy poznamy szczegóły, będziemy się do niego odnosić" - skomentowała w rozmowie z PAP rzecznik PiS Anita Czerwińska.

W ubiegłym tygodniu szef NIK poinformował z kolei, że kieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera, szefów MAP i MSWiA oraz szefa KPRM. Zawiadomienia te dotyczą organizacji wyborów korespondencyjnych w ubiegłym roku.

