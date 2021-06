Na nic się zdały apele kobiety, że małżeństwo rozpadło sie wcześniej. Były mąż Kim So Jeon, która teraz związała się z Gerhardem Schroederem, byłym kanclerzem Niemiec, obwinia polityka o koniec swojego małżeństwa. Mężczyzna założył w Korei Płd. sprawę o odszkodowanie i wygrał - informuje we wtorek "Die Welt". Schroeder ma zapłacić równowartość 22 tys. euro.

Występujący przed sądem rodzinnym w Seulu powód zaznaczał, że polubownie rozwiódł się z Kim So Jeon w listopadzie 2017 r. Warunkiem tego było to, że kobieta zakończy swój związek z Schroederem. Ale w 2018 r. niemiecki polityk pobrał się z Kim. To jest już jego piąta żona.

Małżeństwo miało rozpaść się wcześniej

Kobieta tłumaczyła, że jej małżeństwo rozpadło się jeszcze zanim spotkała Schroedera. Taką argumentację przed sądem podnosili również prawnicy byłego kanclerza - relacjonuje gazeta.

Sąd rozstrzygnął sprawę. W miniony czwartek zdecydował o przyznaniu byłemu mężowi Kim odszkodowania w wysokości 30 mln wonów (ok. 22 tys. euro). Mężczyzna domagał się ponad trzykrotności tej sumy. Nie wiadomo, czy polityk będzie się odwoływał od wyroku - pisze "Die Welt".

W Korei Płd. powszechne jest wnoszenie pozwów cywilnych w przypadku cudzołóstwa i domaganie się odszkodowania za utratę czci - przypomina niemiecki dziennik. Jeszcze do niedawna romasne były w tym kraju karane długoletnim więzieniem, ostatnie wyroki w tego typu sprawach zapadały jeszcze w 2015 r. - dodaje gazeta.

aml/PAP