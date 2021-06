Kalifornia. Awaryjne lądowanie samolotu na autostradzie

Depozytor z oddziału kalifornijskich patroli (CHP) Aaron Figueroa, powiedział NBC, że samolot wylądował w poniedziałek, krótko przed godziną 19:00 czasu lokalnego, na autostradzie 101, około 50 km na północ od Los Angeles.

ZOBACZ: Awaryjne lądowanie awionetki na A1

Na pokładzie jednosilnikowej Cessny byli instruktor pilotażu i jego uczeń. Zaraz po starcie wystąpiły problemy z silnikiem. "Instruktor był w stanie przejąć stery i bezpiecznie wylądować" – mówił cytowany przez ABC funkcjonariusz CHP Craig Martin na konferencji prasowej w pobliżu miejsca lądowania.

A small plane made a successful emergency landing on the 101 freeway in Westlake😲 unclear what prompted it but hats off to the pilot who stuck it perfectly on the Eastbound lanes near Lindero Canyon. The fire department just pushed it off to Reyes Adobe. No injuries! @CBSLA pic.twitter.com/NO0tLWHdS0