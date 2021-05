Od dwóch tygodni trwają poszukiwania Jürgena Coningsa, który kilkakrotnie groził śmiercią znanemu wirusologowi. Marco van Ranst, doradca belgijskich władz w sprawie pandemii koronawirusa, przebywa pod ochroną policji w nieznanym miejscu. Służby chcą uchronić go przed zamachem.

Komandos Conings w ostatnim czasie znacznie się zradykalizował i był znany ze swoich skrajnie prawicowych poglądów. Przed ucieczką, zostawił rodzinie list, w którym napisał: "Nie jestem w stanie dłużej żyć w społeczeństwie, w którym wszystko odebrali nam politycy i wirusolodzy. Będę walczyć i stawiać opór".

Wojskowy miał podobno odpowiadać za magazyn broni w koszarach w Leopoldsburgu i sprawować tę funkcję, mimo kar dyscyplinarnych. To właśnie z tego magazynu miał wykraść wiele sztuk broni i amunicję. Komandos ma mieć przy sobie ponad 2 tysiące naboi.

18 maja w nocy, nieopodal Maasmechelen, śledczy znaleźli samochód, który prawdopodobnie należał do poszukiwanego komandosa. Odkryto, że auto zamieniono w pułapkę. Do drzwi przymocowano drutami granat, który zabiłby każdego, kto nacisnąłby klamkę. W samochodzie znaleziono też 4 pociski przeciwpancerne.

Poszukiwany ukrywa się w Parku Narodowym Hoge Kempen. Specjalne oddziały policji ze wsparciem armii, tropią zbiegłego komandosa od dwóch tygodni. Do poszukiwań wykorzystywane są samochody opancerzone i helikoptery. Służby oferują też pomoc i ochronę wszystkim, którzy czują się zagrożeni.

W sobotę na ulicach Brukseli, odbyło się 9 nielegalnych demonstracji. Największa z nich zgromadziła koronasceptyków i antyszczepionkowców. Wśród demonstrujących w parku Bois de la Cambre, znaleźli się także fani i sympatycy Jürgena Coningsa.

Convergences de manifestants au Bois de la Cambre aujourd'hui: ici, au point de ralliement de la European demonstration 4 freedom. Et comme prévu, on trouve de tout: coronasceptiques, antimasques et soutiens à Jurgen Conings. @lesoir pic.twitter.com/KFcJIYlH5n