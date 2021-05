Pięciu zatrzymanych mężczyzn i jedna osoba w szpitalu - to bilans ostrej wymiany zdań, która doprowadziła do bójki przed remizą w Chruślinie (woj. lubelskie). W miniony piątek, w trakcie przygotowań do przyjęcia z okazji pierwszej komunii, doszło do spięcia między członkami rodziny. Kłótnia doprowadziła do rękoczynów i interwencji policji.